「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。“先生”としての思いを投稿した。「事務所の新人レースクイーンさんたちの研修を毎年担当させて頂いてるんだけど、研修をするたびに新人さんたちから初心を思い出させてもらえることを本当にありがたいと思ってる」とつづり、北原さえ、柏田徳花、東城百合子との4ショットを公開