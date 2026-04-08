UEFAチャンピオンズリーグ・準々決勝1stレグ、スポルティングCPとアーセナルの一戦は0-1とアウェイのアーセナルが先勝。準決勝進出に大きく前進した。試合を決めたのは後半アディショナルタイムに決まったFWカイ・ハフェルツのゴールだったが、ハフェルツ以上に決定的な働きをした選手がいる。GKダビド・ラヤだ。ラヤは試合開始早々にアーセナルゴールを襲ったマキシミリアーノ・アラウホの強烈なシュートを指先で触り、クロスバー