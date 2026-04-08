7日(現地時間)、レアル・マドリードはUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝1stレグでバイエルン・ミュンヘンと対戦し、1-2で敗れた。試合は序盤からバイエルンが主導権を握り、41分にルイス・ディアスのゴールで先制すると、後半開始直後の46分にはハリー・ケインがペナルティエリア手前付近からのミドルシュートで追加点を奪う。対するレアルはカウンター攻撃からヴィニシウス・ジュニオール、キリアン・ムバッペに何度かビッグ