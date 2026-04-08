7日(現地時間)に行われたレアル・マドリードとのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝1stレグで、バイエルン・ミュンヘンのマヌエル・ノイアーが健在ぶりを示した。ノイアーは、18分にヴィニシウス・ジュニオールが左サイドから中に切り込んで放ったシュートを左手一本でセーブすると、29分にはフェデリコ・バルベルデのスルーパスに反応して右サイドからバイエルン守備陣の背後に抜け出したキリアン・ムバッペのシュートも体でブ