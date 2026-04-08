航空事故を受けてFAA（アメリカ連邦航空局）は2026年3月31日、サンフランシスコ国際空港で行われていた「平行着陸」を廃止しました。同空港では約230mの狭い間隔で平行に設置された2本の滑走路に、同時に旅客機を着陸させる方式が有名で、いわば同空港の象徴的運用として知られていました。【写真】えっ…これが「サンフランシスコ空港で実施されていた「超絶着陸」です今回の「平行着陸」の廃止は、安全性向上のための取り組