山本由伸は7回途中1失点だった(C)Getty Imagesドジャースの山本由伸が現地時間4月7日、敵地でのブルージェイズ戦に先発登板し、7回途中1失点で降板。今季2勝目の権利を手にしている。【動画】立ち上がりから全開！山本由伸がブルージェイズ打線を3者連続三振に斬る初回はジョージ・スプリンガーをスライダー、ドールトン・バーショをシンカーで空振り三振、ブラディミール・ゲレーロJr.にはスライダーで見逃し三振に切って取り