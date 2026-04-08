9日(木)から10日(金)にかけて、低気圧が発達しながら日本海を通過する見込みです。9日から10日は、九州から北海道まで全国的に雨が降るでしょう。九州から東海の太平洋側の地域に加え、山陰や北陸など日本海側でも雨脚の強まるところもあり、土砂災害などに注意が必要です。8日(水)は日本列島付近は高気圧に覆われ全国的に晴れそうですが、大陸には前線がのび9日の朝には低気圧が発生する見込みです。低気圧は朝鮮半島を通り、発達