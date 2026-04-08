将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎八段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負が4月8日、東京都文京区の「ホテル椿山荘東京」で行われている。将棋界の最高峰を決める大舞台でありながら、中継カメラが捉えたのはまさかの対局者“不在”の事態。予想外のシュールな光景に、解説者もファンも大いに盛り上がる一幕があった。【中継】現在の対局室の様子（生中継中）持ち時間各9時間、2日制の長丁