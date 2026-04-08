東京湾に停泊中のタンカーが強風の影響で流され、千葉県市原市の岸壁近くの消波ブロックに乗りあげる事故がありました。【映像】タンカーが座礁した千種海岸付近の様子きのう、市原市の千種海岸付近で「乗りあげた」などとタンカーの乗組員から第三管区海上保安本部に通報がありました。千葉海上保安部によりますと、タンカーが錨をおろして停泊していたところ、強風の影響で流され消波ブロックに乗りあげたということです。