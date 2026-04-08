◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝４月８日、栗東トレセン母に１６年のオークス馬シンハライトを持つ良血、アランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）と挑む武豊騎手＝栗東・フリー＝が４月８日、栗東トレセンで共同会見を行った。前走のチューリップ賞３着からの継続騎乗。０４年ダンスインザムード以来、自身２２年ぶり、史上最多更新の６勝目へ意気込みを語った。