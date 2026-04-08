パキスタンのシャリフ首相は8日SNSでイランとアメリカとその同盟国がレバノンを含むあらゆる地域で即時かつ全面的な停戦で合意したと発表しました。合意は直ちに発効するということです。停戦は交渉期間中の停戦のみを指すとみられます。【映像】全面的な停戦で合意したと発表したシャリフ首相シャリフ首相は、また全ての紛争を解決するための最終合意に向けたさらなる交渉を行うために10日からイスラマバードに両国の代表団を