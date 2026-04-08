◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２点をリードした９回２死二塁の５打席目は申告敬遠で勝負を避けられた。敵地ながらブーイングも起こり、続くタッカーの右前適時打につなげた。ブルージェイズの先発は、ケビン・ガウスマン投手（３５）。５年