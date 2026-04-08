東京・広尾にあるブランド品の買取店で、入り口の扉の鍵が壊され、店内が荒らされているのが見つかりました。警視庁は窃盗事件として捜査しています。【映像】事件が起きた店内の様子（散乱するガラスなど）8日午前3時すぎ、渋谷区広尾にあるブランド品の買取店で「店内の警報機が鳴った」と警備会社から110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、シャッターや入り口の扉の鍵が壊されていたほか、店内でもショーウ