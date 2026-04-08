尾崎将司さんの追悼セレモニーで思い出を語る池田勇太＝8日午前、三重県東建多度CC名古屋「ジャンボ」の愛称で親しまれ、昨年12月に78歳で死去した日本ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司さんの追悼セレモニーが8日、男子ツアー国内初戦の東建ホームメイト・カップ（9日開幕）の会場となる三重県東建多度CC名古屋で行われた。親交の深かった元賞金王の池田勇太はあいさつで思い出を語り「私の憧れ、目標、尊敬、夢を与えてくれる