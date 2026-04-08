アメリカのバンス副大統領がハンガリーを訪問し、12日に予定されている総選挙で劣勢が伝えられているオルバン首相を「国民のために行動している」とたたえました。【映像】ハンガリー首相を称賛する米バンス副大統領米バンス副大統領「（ハンガリー国民には）親EUか反EUか、親米か反米かではなく、『誰がハンガリー国民のために行動しているのか』を考えてほしい」アメリカのバンス副大統領は7日、訪問先のハンガリーでEU＝ヨ