歌手で俳優のマイク眞木（８１）の長女でタレントの眞木花（はんな、２４）が、父と共演したことを報告した。７日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春の３時間ＳＰ」に出演した花は、一夜明けた８日に自身のインスタグラムを更新。「まだ少し信じられないけど、『さんま御殿』に出演させていただきました。とても特別な時間でした。破天荒で変わった家の話を父と笑ってできる時間、貴重ですね」と喜び、スタジオで記念