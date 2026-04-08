元AKB48でタレントの高橋みなみ（35）が7日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。リーダーとしての“嫌われる勇気”を語った。この日のテーマは上手な叱り方。ハラスメントの意識の高まりから部下や後輩を叱れない人が多いことが指摘された。AKB時代、48グループ総監督として大所帯をまとめてきた高橋。「16歳から22〜23人のチームのキャプテンをやり、20歳から総監督という立場」と