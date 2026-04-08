スポルティングは7日、チャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝ファーストレグでアーセナルをホームに迎え、0−1で敗れた。試合後、スポルティングを率いるルイ・ボルジェス監督が、UEFA（欧州サッカー連盟）を通して悔しさを露わにした。今大会のリーグフェーズで7位に入ったスポルティングは、ラウンド16ではボデ／グリムト相手にファーストレグ3点ビハインドからホームで劇的な逆転劇をやってのけ、現行フォーマットとなって