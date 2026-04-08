BTSのJUNG KOOKが、去る2月に物議を醸した「酔っ払い暴言ライブ配信」騒動について、自ら口を開いた。4月8日、JUNG KOOKはファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」を通じてライブ配信を行い「最近のライブについて、ARMY（ファンダム名）に謝罪しないと」と切り出した。【画像】JUNG KOOK、飲酒ライブで本音爆発！“喫煙”過去も…JUNG KOOKは「これまであのような姿を見せていなかったので、不快感があったのではないかと