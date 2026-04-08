コカ･コーラシステムは、果汁飲料「ミニッツメイド ゼロシュガー」シリーズの新商品として、「ミニッツメイド ゼロシュガー ピーチレモネード」を3月30日より全国で発売した。ゼロシュガー･ゼロカロリーで果汁の味わいを楽しめるラインアップを拡充する。同シリーズは2025年に発売した「ゼロシュガー レモネード」が“おいしくてゼロ”の価値提案で支持を集め、初年度出荷が計画比1.6倍(2025年3月〜12月)と好調に推移した。今回、