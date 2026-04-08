27歳の若さで突然この世を去ったSHINeeのジョンヒョンさんが、本日（4月8日）、36回目の誕生日を迎えた。4月8日、SHINeeの公式インスタグラムには、ジョンヒョンさんの誕生日を記念する1枚の写真が投稿された。【写真】ジョンヒョンさんも、SHINee“未公開”ショット公開された写真には、生前にステージでチェック柄のスーツを着て情熱的にパフォーマンスを披露するジョンヒョンさんの姿が収められている。写真の中のジョンヒョン