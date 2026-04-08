【コトブキヤオンラインショップ・お客様相談センター業務案内】 4月8日 公開 コトブキヤは、ゴールデンウィークの長期休暇に伴うコトブキヤオンラインショップとお客様相談センターの業務について公開した。 ゴールデンウィークの期間中は、4月29日、5月2日～6日の期間休業し、それ以外は通常営業としている。5月1日9時以降のオンラインショップ