【楽天ブックス：BANDAI SPIRITS プラモデル、アクションフィギュア】 4月8日12時 販売再開 楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSのプラモデル、アクションフィギュアの再販商品を4月8日12時より販売する。 今回の再販ラインナップには「MG 1/100 ガンダムAGE-2 ノーマル」、「MG 1/100 ガンダムAGEIIマグナム」、「MG 1/100 GAT-X102 デュエルガンダム アサルトシュラウド」のMGガンプラ3商