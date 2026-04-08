佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の8日の天気をお伝えします。8日は高気圧にすっぽりと覆われて、安定して晴れるでしょう。気象予報士の間では、このような天気は「へそ天」と呼ばれています。「へそを出して寝ていても簡単に予報できるくらい、天気の崩れようがない」という意味です。 「気温はどうなのか？」 8日朝は、放射冷却の影響で各地で冷え込みました。福岡市では6.9℃と3月中旬並み