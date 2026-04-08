５日、安徽省銅陵市の大通鎮大院村で、白ショウガを植え付ける農家の人。（銅陵＝新華社記者／張端）【新華社銅陵4月8日】中国安徽省銅陵市の大通鎮や天門鎮で、特産の白ショウガの植え付けや施肥、棚の設置作業が進み、春の農作業が本格化している。銅陵白ショウガは2千年以上の栽培の歴史を持ち、2023年にはその栽培システムが国連食糧農業機関（FAO）の世界農業遺産に認定されている。２日、安徽省銅陵市の天門鎮にあるショ