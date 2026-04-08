ナチュラルなツヤ肌づくりで人気の＆beから、新作パウダーハイライターが登場♡しっとりと肌に溶け込むような質感で、まるで光のヴェールをまとったような仕上がりを叶えてくれます。乾燥しにくく、自然な立体感を演出できるのも魅力。毎日のメイクをワンランクアップさせてくれる注目アイテムです♪ しっとり密着の新質感 「＆beピュアリフレクター」は、パウダーでありながら粉っぽさを