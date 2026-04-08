記者会見する木原官房長官＝8日午前、首相官邸木原稔官房長官は8日の記者会見で、米国とイランの停戦合意に関し「米国、イラン双方の発表を前向きな動きとして歓迎している」と述べた。「重要なことは、ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む事態の沈静化が実際に図られることだ。外交を通じて最終的な合意に早期に至ることを期待する」と強調した。日本政府内には「とりあえずは良かった」との安堵が広がる一方、2週間の期限内