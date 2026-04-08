◇インターリーグドジャース─ブルージェイズ（2026年4月7日トロント）ドジャースの大谷翔平投手（31）が7日（日本時間8日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。9回の第5打席は申告敬遠で勝負を避けられた。3─1の9回2死からフリーランドが内野安打に敵失を絡め、2死二塁とチャンスメーク。大谷は第5打席を迎えたが、ブルージェイズ側がすかさず申告敬遠を選択。勝負を避けられ、一塁に歩を進めた。NHK