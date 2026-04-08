レインズインターナショナルが展開する「牛角」は、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が4月10日に公開されることを記念して、TVアニメ『名探偵コナン』とのタイアップ「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」を、きょう8日から6月30日までの期間限定で実施する。【写真】コナンたちが焼き肉を持って笑顔！ECサイト限定グッズ同企画では、江戸川コナンや毛利蘭など、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの