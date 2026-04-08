ブルージェイズ戦に先発したドジャース・山本＝トロント（共同）【トロント共同】米大リーグは7日、各地で行われ、ドジャースの山本はトロントでのブルージェイズ戦に先発して6回0/3を投げ、5安打1失点で2勝目（1敗）を挙げた。「1番・指名打者」で出場した大谷は、三回に先制の右越え適時打を放つなど3打数1安打1打点。昨季からの連続試合出塁を42に伸ばした。ブルージェイズの岡本は「5番・三塁」で出場し、七回に山本から右