俳優の窪塚洋介（46）の妻で、起業家でユーチューバーの“PINKY”こと窪塚優香さん（42）が8日までに自身のインスタグラムを更新。洋介と8歳長女の家族ショットを披露した。「窪塚洋介墨画展【雲中白鶴】が4月4日、大盛況のうちに幕を閉じました」と書き出し、ギャラリー前での自身と洋介、長女の3ショットや、ギャラリー内で長女が洋介に抱き着き、自身が後ろで笑顔を見せるショットなどをアップ。「展示された作品はすべて