海外協力隊の一員として途上国へ派遣される隊員に三重県と派遣国の懸け橋になってもらう「みえ国際協力大使」の委嘱式が7日、三重県庁で開かれました。「みえ国際協力大使」は、県民の国際協力への理解を深め、海外との交流をはかるために、青年海外協力隊やシニア海外協力隊などで途上国へ派遣される隊員に対して委嘱するもので、7日は三重県の後田和也副知事から隊員たちへ委嘱状が手渡されました。今回、委嘱されるのは三重県に