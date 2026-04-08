三重県鳥羽市にある国立鳥羽商船高等専門学校で7日、入学式があり、女性31人を含む145人が新たな門出を迎えました。今年は船乗りなどを目指す商船学科に41人、エンジニアなどを目指す情報機械システム工学科に100人、そして留学生や編入生を含めた合わせて145人が入学しました。新入生は学科長から名前を呼ばれると、緊張した面持ちで大きく返事をして三村治夫校長から入学の許可を告げられました。三村校長は、航行中の海難事故の