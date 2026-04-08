経済的な困窮や世帯単位での生活維持といった、個人の希望だけでは解決しきれない複合的な事情から実家暮らしを続けるケースもあります。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、兵庫県宝塚市在住・42歳女性のエピソードを紹介します。回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：42歳