お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一さんは4月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。意外な才能を披露し、驚きの声が寄せられています。【写真】かまいたち濱家の意外な才能「この才能、知らなかった！」濱家さんは「大好きなキングダムの絵を描かせていただきました素敵なプロジェクトに参加できて光栄です」と投稿。漫画『キングダム』（集英社）連載20周年企画「ソーシャルキングダム再炎」の公式Xの投稿を引用しており、その投