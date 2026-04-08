三重県伊賀市出身で、三重の自然を愛した書家榊莫山の書や絵を楽しめる企画展が津市で開かれています。榊莫山は伊賀市出身の書家で、書と絵、詩を融合させた詩書画一体の作風を確立し、現代の文人とも言われています。今回は、三重県誕生150周年と、榊莫山の生誕100周年を記念して行われたもので、漢字1文字を大胆に扱った作品や伊賀百景など、県内の風景を描いた作品108点が展示されています。中国の唐の時代にいたとされる、人知