製作者のこだわりが詰まった和製スーパーカー2026年1月9日から11日にかけて幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」では、数多くのカスタムカーが展示されましたが、その中でひときわ来場者の視線を集めていた車両があります。それが、バリュープログレスが製作した「BEAST（ビースト）」です。【画像】超カッコイイ！ これがド迫力の「和製スーパーカー」です！ 画像で見る（30枚以上）“和製スーパーカー”を目標に