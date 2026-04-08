国道1号と15号を繋ぐ！ 品川の交通を分散する「環状第4号線」高輪区間の整備状況は？現在、SNSでにわかに話題となっている「環状第4号線（高輪地区）」の整備事業について取り上げます。同路線は、港区から江東区に至る都市計画道路であり、都心の交通を分散する役割を担っています。【画像】超べんりに！ ココが「期待される解説区間」です。画像で見る！（15枚）今回は、品川駅周辺のまちづくりとも密接に関わる本計画のあ