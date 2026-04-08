昨年9月、10代の女性にわいせつな行為をしたとして、岡山市に住む57歳の男が逮捕されました。 不同意わいせつの容疑で逮捕されたのは岡山市北区の契約社員の男です。 警察によりますと、男は、去年9月18日午前7時45分頃から午前8時頃の間に10代の女性に対し、同意なく、JRの駅構内で身体を触ったり、走行中の列車内で腰に手を回して抱きついたりするわいせつな行為をした疑いが持たれています。 警察は、昨年9月18日、少女の親