［J１百年構想リーグEAST第９節］川崎 ３−２ 浦和／４月５日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu川崎と浦和が対戦したゲーム、川崎はFW小林悠、浦和はCB宮本優太がアップの最中に出場を回避し、開始15分には浦和のCBダニーロ・ボザが負傷交代するなどアクシデントが続くなか、試合は点の取り合いとなった。その攻防を最終盤に、途中出場のボランチ、河原創の強烈なミドルで制したのが川崎だ。２節前は国立で横浜に０−５で