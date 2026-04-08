大分県臼杵市の造船所でおととし10月、作業中の爆発で2人が死傷した事故で、大分海上保安部は、現場の指揮監督者や下請け会社の社長ら4人を書類送検しました。 【写真を見る】タンカー爆発2人死傷事故塗装と溶接を同時作業か現場の指揮監督者ら4人を書類送検大分 この事故はおととし10月、臼杵市の下ノ江造船で建造中のタンカー内部で爆発し、当時73歳の男性が死亡、近くにいた60代の男性がやけどをしたもので