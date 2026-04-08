米アンソロピックのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米新興企業アンソロピックは7日、新型の人工知能（AI）「クロード・ミトス」の提供を、米IT大手のグーグルやアマゾン・コム、マイクロソフトなど約50の企業や組織に限定して始めたと発表した。ソフトウエアの欠陥を見つける能力が極めて高く、サイバー攻撃に悪用される恐れがあるとし、安全を優先して一般公開は当面予定していない。新モデルはコンピューターを