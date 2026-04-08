（CNN）湾岸諸国とイスラエルでは8日未明、トランプ米大統領がイランとの2週間の停戦で合意したと発表したあともサイレンが鳴り響き、複数の国がミサイルの飛来を報告している。クウェートとアラブ首長国連邦（UAE）は、飛来するドローン（無人機）とミサイルの迎撃に当たっている。それぞれの軍がX（旧ツイッター）への投稿で明らかにした。バーレーン内務省はサイレンが鳴っているとして、住民に安全確保を呼びかけた。一方、サ