ウェブブラウザ「Google Chrome」の最新安定版であるバージョン147がリリースされました。要素ごとに独立してアニメーションを行ったり、背景色を考慮して文字色を自動で決めたり、要素の形を自由に設定したりする機能が追加されています。Chrome 147 | Release notes | Chrome for Developershttps://developer.chrome.com/release-notes/147?hl=ja◆特定の要素だけを独立してアニメーションさせることが