Apple初の折りたたみ式iPhoneが登場するといううわさがあります。Appleに詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者によると、折りたたみ式iPhoneは2026年9月に他のiPhoneシリーズと同時期に登場するとのことです。Apple’s Foldable iPhone Remains on Track for September Debut (AAPL) - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-07/apple-s-foldable-iphone-remains-on-track-for-september-debutガーマン記者