元ＡＫＢ４８でタレントの篠田麻里子が、長女が小学生になったことを明かし、親子ショットを披露した。８日に自身のインスタグラムを更新し、「今日から小学生あっという間だなぁ…」と成長にしみじみ。「たくさん笑って、たくさん学んで、新しい生活が毎日楽しい時間になりますように」と願いを込めた。篠田は白のドレスを着用し、ベージュのワンピースを着た娘と親子コーデ。フォロワーは「新入学おめでとう御座います」