映画「ミックスモダン」高松上映のPR 少年院を出た少年と、寄り添う人との葛藤を描いた映画「ミックスモダン」が2026年5月8日から高松市のホール・ソレイユで上映されます。5月9日には藤原稔三監督と、映画に出演した高松市出身の能楽師・伶以野陽子さんが舞台挨拶を行います。 映画「ミックスモダン」は、罪を犯すことでしか自分を感じられなかった少年がお好み焼き屋の夫婦と出会い、生きる意味を見つけていくヒュ&