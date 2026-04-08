スコアは見やすさが優先される為、表記はさまざま！【スコアラー豆知識/NPB監修】 「得点」「残塁」「アウト」をマスの中央に書き込む バッターは、打席の結果によって、アウトになったり、出塁したりするが、最終的には必ず次の3パターンのどれかになる。ホームベースに生還すれば「得点」(●)。出塁したものの塁上に残ったまま3アウト