米株価指数先物ナスダック2.9%高、米利下げ再開期待 東京時間10:16現在 ダウ平均先物JUN 26月限47737.00（+925.00+1.98%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6803.50（+146.75+2.20%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限25077.75（+706.75+2.90%）