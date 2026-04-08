「ブルージェイズ１−４ドジャース」（７日、トロント）ドジャースの山本由伸投手が今季３度目の先発マウンドに上がり、７回途中５安打１失点で２勝目を手に降板した。圧巻の立ち上がりだった。先頭のスプリンガーからスライダーで空振り三振を奪った山本。続くバーショも２球で追い込み、最後はツーシームで空振り三振に斬った。３番のゲレーロにもストライクを先行させて追い込むと、アウトローのカットボールで見逃し３球